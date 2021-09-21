В Бресте уже начался отопительный сезон, а в Могилеве тепло включат 22 сентября

В Бресте начался отопительный сезон. Фото: Pixabay

Отопительный сезон в Бресте открыли из-за холода во вторник, соответствующее решение подписал мэр города Александр Рогачук 21 сентября, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно документу, уже началось подключение к теплоисточникам дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских учреждений, учреждений социального обеспечения, музеев, государственных архивов, библиотек и гостиниц.

– Установившаяся довольно прохладная погода способствует раннему началу отопительного сезона в городе. Сегодня подписал соответствующее решение, – говорится в сообщении.

Отопление жилых помещений в Могилеве начнут включать с 22 сентября, подключение тепла будет поэтапным. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на слова начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Могилевского горисполкома Игоря Данькова.

По словам Данькова, основанием для принятия решения о включении отопления в жилфонде Могилева с 22 сентября стал прогноз погоды – если в течение пяти дней среднесуточная температура составляет 8 градусов и ниже, в дома жителей начинает поступать тепло.

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