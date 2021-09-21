Польше придется выплачивать ЕС 500 тысяч евро в день из-за угольной шахты на границе с Чехией.

История такая: в Польше у границы с Чехией есть угольная шахта «Туров». Недавно ее стали расширять. Чехия подала жалобу в суд ЕС - в приграничных районах Чехии резко понизился уровень подземных вод. Суд стал на сторону Чехии - и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте. Польша этот вердикт выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности страны.

Теперь же Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу по 500 тысяч за каждый день нарушения постановления суда ЕС по прекращению добычи угля на шахте. Об этом говорится в решении суда, размещенном в понедельник на официальном сайте.

Такая мера представляется необходимой для повышения эффективности временных мер, принятых в постановлении от 21 мая 2021 года о прекращении добычи на шахте «Туров», и для того, чтобы не позволить стране ЕС задерживать приведение своего поведения в соответствие с этим приказом, - отмечается в постановлении суда.

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