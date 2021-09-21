Перебои с водоснабжением наблюдаются в Зеленом Луге и соседних кварталах в Минске. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Перебои с водоснабжением в микрорайоне «Зелёный луг», на улицах Некрасова, Беды, Сурганова, Гамарника, Мирошниченко, Кольцова наблюдаются в Минске, сообщает Интерфакс со ссылкой на официальный телеграм-канал «Минского городского жилищного хозяйства».

Возможно ухудшение качества водоснабжения, добавили в организации.

Причина инцидента - временная остановка насосного оборудования насосных станций 2-го подъема "Боровляны" и РПНС "Некрасова", произошедшая из-за отключения электроэнергии в сети Минскэнерго "Минские кабельные сети".

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