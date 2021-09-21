Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович. Фото: БелТА

В Беларуси дополнительно простимулируют строительство жилья в сельской местности. Соответствующий проект указа «О мерах по оказанию государственной поддержки» обсуждали 21 сентября на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом пишет БелТА со ссылкой на слова министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича.

По словам министра, по итогам совещания, документ нуждается в доработке и корректировке, после рассмотрения соответствующих норм он снова будет внесен на рассмотрение президенту.

– Были жаркие дискуссии. Высказывались представители и органов госуправления, и местной власти. Не все предложенные нами постулаты были восприняты. Проект указа будет скорректирован, – сообщил Пархамович.

Он также подчеркнул, что в новом проекте указа содержатся два основных направления – стимулирование строительства жилья в сельской местности и корректировка условий и порядка оказания господдержки с учетом уже наработанной в этом вопросе практики.

Пархамович отметил, что в документе также планируется ограничить возможность предоставления господдержки гражданам, улучшающим жилищные условия не по месту постановки на учет нуждающихся. Здесь также речь идет о стимулировании строительства жилья в сельской местности, и такие граждане смогут построить жилье с господдержкой только в меньших населенных пунктах.

– Если проживает в областном центре и собрался сменить место жительства, то он может переехать только в районный центр. Если жил в районном центре, то только малый населенный пункт. Эта мера ограничит отток сельского населения из мест проживания и не допустит массового смещения в городскую черту, – пояснил министр.

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