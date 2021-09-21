24 сентября из Минска в Лунинец и Пинск пустят «швейцарскую электричку». Фото: "Инфо-Прогулка".

Новый состав будет ходить по привычной нумерации №859/860, но теперь поезд будет вмещать вдвое больше пассажиров и получит двойную классность. Из 311 мест для сидения 25 будут представлять собой первый класс, остальные – второй. При этом просторный салон и кресла с индивидуальными регулировками положения спинки кресла и подлокотников, информационная аудио- и видеосистема, персональные розетки для каждого пассажира и наличие Wi-Fi в вагонах должны сделать поездки из столицы Беларуси в столицу Полесья и обратно максимально комфортными, пишет региональный портал «Информ-прогулка»

А еще в салоне имеется многофункциональная зона для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями, пассажиров с детскими колясками, велосипедами и крупным багажом. Сообщается, что в ближайшем будущем на линию выйдут еще два аналогичных состава.

А еще с 1 октября между Москвой и Минском начнут курсировать десятивагонные «Ласточки»

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