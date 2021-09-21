Viber заблокировал в Беларуси четыре тысячи аккаунтов мошенников за сентябрь. Фото:Pexels

Мессенджер Viber заблокировал около четырех тысяч аккаунтов мошенников за сентябрь 2021 года. Об этом https://minsknews.by/пишет «Минск-новости» со ссылкой на пресс-службу разработчика популярного мобильного приложения.

Как сообщили в компании, на заблокированные аккаунты жаловались сами пользователи.

– Ни в коем случае не стоит раскрывать конфиденциальную информацию, например, данные банковской карты, кем бы ни представился ваш собеседник — сотрудником банка или представителем любых других организаций, – напомнили в пресс-службе.

Там также отметили, что в мессенджере предусмотрены опции для дополнительной защиты пользователей. Так, функция «защита от лишних звонков» позволяет не получать уведомления с незнакомых номеров, что дает дополнительную защиту пользователю от злоумышленников.

Напомним, с начала лета в Беларуси было заблокировано более семи тысяч аккаунтов мошенников, на которые пожаловались пользователи.

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