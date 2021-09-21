В Минэнерго заявили, что Беларусь предложила Пакистану сотрудничество в области ядерной энергетики. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Возможности партнерства в ядерной энергетике обсудили министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и председатель Комиссии по атомной энергии Пакистана Мухаммад Наим – это произошло в Вене во время 65-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене (Австрия), сообщает пресс-служба Минэнерго.

Каранкевич рассказал собеседнику о строительстве БелАЭС.

- Полагаю, что с учетом реализации белорусской ядерной энергетической программы у нас появилась возможность сотрудничества в этом направлении, — сказал министр.

Глава Минэнерго заявил, что организации страны «накопили необходимый опыт и компетенции для участия в проектах строительства АЭС за рубежом». По его словам, белорусский опыт сооружения атомной станции изучают Бангладеш, Венгрия, Египет, Турция и Узбекистан.

Со стороны этих стран и «Росатома», по утверждению чиновника, «есть интерес к привлечению белорусских специалистов и строителей к реализации проектов по строительству атомных станций, а также в сфере подготовки кадров». Беларусь, добавил он, готова делиться опытом в области достижений ядерной науки.

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