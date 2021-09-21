Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 сентября 2021 года: 1917 заболевших и 12 смертей

Статистика по коронавирусу в Беларуси на 21 сентября 2021 года: 1917 заболевших и 12 смертей Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пресс-служба Минздрава опубликовала статистику по коронавирусу на 21 сентября. За сутки было выявлено 1917 новых случаев заражения COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 520 286 человек, выздоровели – 505 923 пациента.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1 362 человек.

– Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 12 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 4028 пациентов, – рассказали в Минздраве.

В ведомстве также отметили, что активно продолжается проведение тестов на выявление коронавируса. Всего с начала пандемии их было сделано 8 238 914. За последние сутки провели 9 735 тестов.

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