Подорожали доллары, евро и российские рубли: курс валют в Беларуси на 21 сентября

В Беларуси начали расти основные валюты. Фото: Надежда БУТОВИЧ

По итогам очередных валютных торгов во вторник, 21 сентября, белорусские рубли ослабли ко всем основным валютам. О курсе валют в Беларуси информирует сайт Белорусской валютно-фондовой биржи.

Белорусский рубль потерял позиции в валютной корзине и в итоге пошли в рост не только доллары и евро, но и российские рубли.

Детальнее актуальный курс валют в Беларуси на 21 сентября такой:

- «зеленый» стал тяжелее на 0,0031 белрубля. В итоге 1 доллар по курсу равен 2,503 белорусского рубля;

- европейская валюта прибавила еще больше - 0,0077 белорусского рубля. Курс 1 евро достиг 2,9341 белрубля;

- также и российские рубли в корзине потяжелели, прибавив сразу 0,0097 белрубля. По актуальному курсу 100 рублей РФ равняются 3,4168 белорусского рубля.

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