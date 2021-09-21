Лукашенко анонсировал ряд важных мероприятий по вопросам перераспределения полномочий и поправкам в Конституцию. Фото: president.gov.by

Несколько важных мероприятий по актуальным вопросам проведут в ближайшее время в Беларуси. Такое поручение дал президент Александр Лукашенко 21 сентября на совещании с руководством Совета Министров.

В частности, во Дворце Независимости во вторник обсуждали вопросы социальной направленности. Лукашенко поручил организовать через неделю такое же совещание, но по линии Администрации президента. "

– По линии Администрации президента у нас очень много накопилось вопросов – политических, идеологических, кадровых. Тем более скоро референдум, есть о чем поговорить. Поэтому нужно парламентариям и Администрации, да и правительству подключиться, собрать 5-6 вопросов (надо – два заседания проведем) и их рассмотреть, согласовать, если нужно. Поэтому сделайте это, – обозначил задачу Лукашенко, его цитирует пресс-служба.

Он также назвал одну из важных тем предстоящего совещания – это перераспределение полномочий.

– Заглох вопрос. Сделали несколько шагов и успокоились. Передача полномочий Президента правительству, местным органам власти и так далее, о чем мы говорили, чтобы, не нарушая Конституцию, это сделать, – сказал Лукашенко.

Кроме того, он в ближайшее время намерен обсудить проект обновленной Конституции на встрече с Конституционной комиссией.

Напомним, что ранее Лукашенко заявлял, что референдум по поправкам в Конституцию Беларуси должен пройти не позже февраля будущего года. А провести его должны на образцовом уровне. Также он назвал проект новой Конституции концептом будущего Беларуси.

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