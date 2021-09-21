Видеофакт. Украинец поругался с родственниками и нелегально пришел в Беларусь за лучшей жизнью

Украинца, который мечтал о лучшей жизни в Беларуси, депортируют и запретят въезд на 2 года. Фото: Оксана БРОВАЧ

В пресс-службе Государственного погранкомитета Беларуси сообщили о задержании нарушителя вблизи границы с Украиной.

Инцидент произошел в понедельник, 20 сентября, на территории Столинского района.

О подозрительном мужчине пограничникам сообщили местные жители. Сельчане рассказали, что незнакомец идет со стороны Украины в направлении деревни Лютый Бор.

Вскоре пинские пограничники задержали нарушителя. Мужчина прятался на сеновале.

Им оказался 70-летний украинец из деревни Сновичи Львовской области. Пенсионер нес с собой продуктов примерно на сутки, мобильник и деньги.

Мужчина рассказал, что он на родине поругался с родными и решил уйти, вообще, в другую страну. В Беларуси украинец надеялся обрести лучшие условия жизни.

- За незаконное пересечение госграницы нарушителя привлекли к административной ответственности. Мужчину депортируют и запретят въезд в Беларусь на 2 года, - добавили в ГПК.

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