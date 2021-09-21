Фотофакт: вот какие телефоны стоят возле Лукашенко во время самых важных совещаний

Такие телефоны стоят в Красном зале Дворца Независимости, где Лукашенко проводит большинство самых важных совещаний. Фото: Telegram / "Пул первого"

Какие телефоны стоят в Красном зале Дворца Независимости, где президент Беларуси Александр Лукашенко проводит большинство самых важных совещаний, показал Telegram-канал «Пул первого».

«Пользуясь случаем, мы подсмотрели, что за телефоны стоят возле президента в Красном зале, где проходит большинство важнейших совещаний», – так подписаны кадры.

На обоих телефонных аппаратах изображен герб Беларуси. Фото: Telegram / "Пул первого"

На снимках можно увидеть один аппарат без кнопок, а другой с кнопками, на обоих – герб Беларуси. На одном из телефонов есть надпись «Приемная». Выглядят они гораздо проще, чем тот, что находится в рабочем кабинете Лукашенко.

Выглядят они гораздо проще, чем телефон, который находится в рабочем кабинете Лукашенко. Фото: Telegram / Пул первого

Напомним, что российская журналистка Наиля Аскер-заде взяла у Лукашенко интервью в январе этого года и побывала в его рабочем кабинете, после чего опубликовала фото его телефона. Он выполнен в черно-золотом цвете, на трубке – белорусский орнамент, вверху - герб страны, то же «золотые». Рядом с аппаратом стоят семейные фотографии в рамках. Наборная часть - широкая и информативная, здесь размещены десятки фамилий с кнопками быстрого набора. К слову, по словам Лукашенко, с Владимиром Путиным его связывает секретарь. А вот набрать многих из белорусских чиновников он может сам, просто нажав кнопку быстрого набора.

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