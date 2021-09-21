Около 13% белорусов хотят жить в ЕС и столько же - в ЕАЭС, говорят результаты исследования

Большинство белорусов во время соцопроса не смогли ответить на вопрос, какой хотели бы видеть Беларусь через 5 - 10 лет. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец во время пресс-конференции «Социологическое обеспечение информационно-культурной сферы: направления и перспективы» в Доме прессы сообщил данные недавнего социсследования.

Опрос «Историческая память в оценках жителей Беларуси» проводился в апреле 2021-го года. И респондентам, которых было более 2200 человек, в возрасте от 18 до 60 лет задавали различные вопросы о самоидентификации, белорусских праздниках, символах республики и понятии «патриот». Среди прочего белорусов спросили о том, какой бы они хотели видеть Беларусь на международной арене в долгосрочной перспективе, через 5 - 10 лет?

Белорусы сказали, какой видят республику через 5 - 10 лет. Фото: стоп-кадр | видео Дом Прессы

По данным Института социологии, в данном исследовании 26,7 процента респондентов «проголосовали» за нейтралитет, сказали, что хотели бы, чтобы в будущем Беларусь была нейтральной страной и не входила в какие-либо блоки или объединения.

Ровно 13,7 процента опрошенных напротив заявили, что хотели бы, чтобы Беларусь к этому времени вошла в состав Евросоюза.

Любопытно, что столько же респондентов - 13,7 высказались за то, чтобы Беларусь была через 5-10 лет в составе ЕАЭС - Россия, Беларусь, Казахстан и другие.

Однако большая часть из опрашиваемых и вовсе не захотели «гадать» о будущем Беларуси: 35,8 процента респондентов затруднились ответить на вопрос.

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