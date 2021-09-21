Грузди - 7 рублей, подосиновики - 12, а за боровики надо торговаться: цены на лесные грибы в Минске

Осенью на "Комаровке" в Минске продают лесные грибы. Фото: Instagram @komarovka.by

В своем Инстаграме 21 сентября «Бабая Рая» - альтер эго Комаровского рынка в Минске, рассказала почем в Минске продают лесные грибы. «Комсомолка» посмотрела тоже, цены не так чтобы кусаются.

Килограмм черных груздей стоит 7 рублей. Подосиновики продают за 12 рублей кило.

- У осени есть свои плюсы. Пусть с погодой не очень, зато: клюква, подосиновики, грузди - если умеешь солить, заходи! - объясняет минчанам «Баба Рая».

Многообразие грибов на Комаровке. Фото: Instagram @komarovka.by

На прилавках и другие лесные товары: лисички, опята, клюква… А вот за ведерко белых грибов можно поторговаться. По словам продавцов, цена на них варьируется.

- Яны такiя мясiстые - выгадныя, - нахваливает свой грибной товар продавец. - З аднаго грыба можна суп зварыць!

Но и цену держит: 20 до 25 белорусских рублей за маленькое ведерко.

- Як дагаворымся! - убеждает женщина.

Продавцы готовы торговаться за грибы. Фото: Instagram @komarovka.by

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