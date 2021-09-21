Беларусь стала четвертой по росту цен среди стран бывшего СССР

Потребительские цены в августе в Беларуси выросли на 0,18%
Фото: Надежда БУТОВИЧ
Беларусь стала четвертой страной по росту потребительских цен в январе - августе 2021-го года среди государств бывшего СССР, пишет БелаПАН. Данные приводятся в соотношении с информацией национальных органов статистики.
Так с начала года в Беларуси на 6,1 процента выросли потребительские цены. Обогнали Беларусь по этому показателю только Грузия (11,2%), а также Кыргызстан с Украиной (по 6,2%).
Далее по статистике ниже целый ряд постсоветских стран. Не так быстро, как в Беларуси, цены за восемь месяцев текущего года выросли в:
- Казахстане и Эстонии (по 5,8%);
- Азербайджане и Литве (по 5%);
- Таджикистане и Узбекистане (по 4,8%);
- России (4,69%);
- Молдове (4,29%);
- Латвии (4,1%);
- Армении (3,7%).
В статистике нет данных по Туркменистану, который в последние годы не публикует статистку инфляции.
Также сообщается, что в августе в Беларуси на 0,18% выросли цены.
Ранее по итогам 2020-го года Беларусь заняла пятое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен. За прошлый год они выросли на 7,36 процента.
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