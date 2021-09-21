Фазель назвал объятия с Лукашенко своей главной ошибкой на посту главы IIHF

Фазель и Лукашенко встретились в Минске 11 января. Фото: president.gov.by

Руководитель Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, которого запечатлели обнимающимся с президентом Беларуси Александром Лукашенко в ходе их встречи в Минске, признал, что это стало его главной ошибкой на посту главы IIHF.

– Я должен это признать. Исходил из благих намерений, но все пошло не так. Я, наверное, поступил наивно. Я думал, что смогу сделать что-то хорошее. Потом мне пришлось уйти в тень на несколько дней. Последовавшая за этим буря была необычайно сильной, – сказал Фазель в интервью Blick.

Напомним, что Фазель встретился с Лукашенко в Минске в январе 2021 года. Во время переговоров они обсудили проведение чемпионата мира, запланированного в Минске и Риге. После этой встречи на Фазеля обрушилась серьезная волна критики.

В результате Беларусь лишили права проведения турнира. Это было связано с политическим кризисом в республике. Чемпионат в итоге прошел только в Латвии.

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