В Беларуси поймали 11-летнего хакера, который много лет взламывал чужие аккаунты

11-летний подросток взламывал чужие аккаунты в компьютерных играх. Фотоиллюстрация: pixabay.com

В пресс-службе УВД Минского облисполкома сообщили подробности дела, связанного с киберпреступностью. Интересно, что злоумышленник, которого вычислили правоохранители, избежит уголовной ответственности, и вот почему.

Так в милиции сообщают, что 11-летний школьник из Борисова несколько лет взламывал чужие игровые аккаунты. Для этого юный борисовчанин использовал различно вредоносное ПО, осуществляя несанкционированный доступ и копировал личные данные.

- Обманным путем школьник получал доступ к чужим аккаунтам в играх, - уточнили в УВД.

Интересно, что мальчик перед взломами детально изучал чужие аккаунты и только потом взламывал их с помощью программ, которые находил на специализированных форумах.

- Еще несовершеннолетний злоумышленник в одном из приложений нелегально раскручивал свой канал. А для этого осуществлял так называемую раздачу логинов и пароль с чужих аккаунтов, - добавили в пресс-службе.

В компьютере 11-летнего подростка нашли данные о взломах, еще у него изъяли флешку с вредоносными программами.

- В действиях подростка формально усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 354 Уголовного кодекса Беларуси - использование вредоносных компьютерных программ. Однако школьник не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, - прокомментировали в УВД Миноблисполкома.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Взламывал сайты, «минировал» госорганы от имени блогеров: хакера из Калинковичей отправят в колонию на 7 лет и конфискуют 35 млн долларов.

Обвинение просило для него наказание на год больше (подробности).

«Белорус ответил на звонок, а на него оформили кредит на 8 тысяч рублей»: эксперты - о новых схемах мошенников и как сохранить деньги.

В этом году у белорусов воровали деньги через интернет в 4 раза чаще, чем год назад. Особенно часто от обманов страдают пенсионеры (подробности).

В Минске задержали серых риелторов и разыскивают их жертв.

В МВД опубликовали фото мошенников (подробности).