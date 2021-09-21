Доктор Комаровский рассказал, можно ли делать прививку от коронавируса тем, кто планирует беременность

Коронавирусная инфекция не оказывает принципиального влияния на возможность забеременеть Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коронавирусная инфекция не оказывает принципиального влияния на возможность забеременеть. Об этом заявил известный врач и телеведущий Евгений Комаровский.

– Если вы планируете беременность, то вы должны, помимо стандартных мер предосторожности, предпринять самую главную – вакцинацию, – заявил Комаровский в новом видео на своем YouTube-канале, отвечая на вопросы подписчиков.

Медик добавил, что после того, как пациентка получит обе дозы вакцины от коронавируса, можно реализовывать свои планы по наступлению беременности.

Врач также напомнил, что вакцинация от коронавируса – это не единственная прививка, которая нужна беременной женщине.

– Вспомните, когда вам делалась прививка от дифтерии и столбняка. Напоминаю, что это делается каждые десять лет. И, кстати, сезонная вакцинация от гриппа тоже не помешает, – сказал Комаровский.

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