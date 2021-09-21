Байден высказался о Беларуси во время речи на Генассамблее ООН

Байден упомянул Беларусь во время речи на Генассамблее ООН. Фото: Reuters

Во вторник, 21 сентября, президент США Джо Байден выступил на 76-й Сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Впервые за два года это официальное мероприятие проходит не онлайн, а в оффлайн формате. В Сессии Генассамблеи ООН участвуют главы множества стран мира.

Речь Байдена длилась более 30 минут, во время нее он упомянул Беларусь, передает ТАСС.

Так Байден заявил, что Беларусь, Молдова, Венесуэла, Куба и Сирия - страны, которые находятся на «переднем крае битвы между демократией и автократией».

- Будущее принадлежит тем, кто освобождает потенциал своего народа, а не тем, кто его душит. Будущее принадлежит тем, кто дает своему народу возможность свободно дышать, а не тем, кто стремится задушить свой народ железной рукой, - подчеркнул президент США.

В то же время он отметил противостояние авторитаризма, подчеркнул, что режимы стремятся «провозгласить конец эпохи демократии». Но с этим Байден не согласился.

- Авторитаризм, может, и утверждает, что в мире покончено с демократией. Но они ошибаются, - указал Джо Байден и продолжил. - Истина заключается в том, что демократический мир - он повсюду. Он живет в антикоррупционных активистах, правозащитниках, в журналистах, в мирных демонстрантах в Беларуси, Бирме (Мьянме – Ред.), Кубе, Венесуэле, на передовой и в других точках.

В тоже время американский президент заметил, что пока не существует совершенных демократических систем и США не исключение.

Но пообещал, что Соединенные Штаты будут «стараться действовать, равняясь на идеалы, чтобы преодолеть расколы».

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