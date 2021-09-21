Бюджет Беларуси 2022 года запланировали с дефицитом

Бюджет Беларуси 2022 года запланирован с дефицитом Br2,9-3 млрд. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бюджет Беларуси 2022 года запланирован с дефицитом Br2,9-3 млрд. Об этом заявил 21 сентября министр финансов Юрий Селиверстов перед заседанием Совета Министров.

– Наш ориентир при формировании бюджета – инерционный сценарий, который просчитывает Минэкономики, где все показатели более сдержанные. К сожалению, от дефицита в текущей ситуации быстро нам не уйти. Но мы думаем, что дефицит бюджета в следующем году будет не более 1,6% к ВВП (меньше, чем утверждено на этот год). Это примерно Br2,9-3 млрд. Чтобы учесть все возможные риски, в том числе санкционного характера, будем предлагать формировать резервные фонды чуть больше, чем обычно, – пояснил Селиверстов, его цитирует БЕЛТА.

Также он рассказал. что доходы консолидированного бюджета ожидаются в пределах около Br47 млрд. Среди социальных выплат традиционно наибольшие расходы связаны с оплатой труда.

По словам министра, фонд оплаты труда бюджетников увеличится примерно на 12-13%.

– Это позволит не только сохранить зарплату, но и увеличить ее в реальном выражении, – добавил Селиверстов.

На сферу здравоохранения предусмотрели сумму свыше 4,5% ВВП. Средства будут выделять также на вакцинацию и выплату надбавок медикам в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что в прошлом году бюджет на нынешний тоже планировался с дефицитом. Тем временем дефицит республиканского бюджета по итогам 2020 года ожидался около 2,6 млрд рублей.

Впервые же бюджет страны с дефицитом был запланирован в 2019-м. До этого момента его всегда планировали с профицитом.

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