БелЖД сообщила об эксперименте с ночными электричками в города-спутники Минска

БелЖД запустит ночные электрички в города-спутники Минска. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В пресс-службе Белорусской железной дороги сообщили о запуске ночных электричек в города-спутники Минска и в столицу. «Эксперимент» продлится с 27 сентября по 10 ноября 2021-го года.

- В ночное время для изучения спроса на пассажирские перевозки назначаются ночные поезда городских линий и ускоренные поезда региональных линий экономкласса между Минском и городами-спутниками, - прокомментировали в БелЖД.

После проведения мониторинга «ночных электричек» может быть сформирована сбалансированная схема транспортного сообщения по направлениям. В БелЖД подчеркнули, что не только железнодорожного, но и автомобильного транспортного обслуживания.

Ночные поезда направят на станции: Руденск, Красное Знамя, Беларусь, Столбцы. Кроме того, будет скорректировано отправление «утренних поездов» по маршрутам Борисов-Минск, Столбцы-Минск и Осиповичи-Минск.

Подробную информацию и график движения поездов, а также стоимость проезда узнавайте на сайте Белорусской железной дороги, а также в колл-центре БелЖД - «105».

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