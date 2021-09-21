Лесеовоз опрокинулся в Логойском районе – водитель умер. Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

Смертельная авария произошла недалеко от деревни Фильяново Логойского района 21 сентября. Там перевернулся груженый лесовоз, сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома, передает БЕЛТА.

ДТП случилось около 15.54 на 45-м км дороги Борисов – Ошмяны. Грузовик двигался на спуске, в этот момент его прицеп с лесом занесло – техника опрокинулась. В результате 54-летний водитель от полученных травм умер на месте аварии.

Там работали сотрудники ГАИ, следователи и судебные эксперты. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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