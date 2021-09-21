Новый глава католиков Беларуси Иосиф Станевский вступит в должность в октябре

Новый глава католиков Беларуси вступит в должность в октябре. Фото: catholic.by

Каноническое вступление в должность митрополита Минско-Могилевского, архиепископа Иосифа Станевского запланировано на 23 октября 2021 года. Об этом сообщается на сайте catholic.by.

Церемония назначена на 11 часов. Ее проведут во время торжественной святой мессы в кафедральном костеле имени Пресвятой Девы Марии в Минске.

Кроме того, спустя неделю – 30 октября – в 18.30 пройдет торжественный вход архиепископа Иосифа Станевского в историческую могилевскую кафедру Успения Пресвятой Девы Марии и святого Станислава.

Напомним, что Иосиф Станевский был назначен Митрополитом Минско-Могилевским (главой католической церкви в Беларуси) 14 сентября. Такое решение приняли в Ватикане. Его предшественник Тадеуш Кондрусевич ушел в отставку в январе 2021 года. Папа римский Франциск подписал 3 января прошение митрополита Кондрусевича об отставке и назначил Казимира Великосельца апостольским администратором. Он до этого момента был временным руководителем католической церкви в Беларуси и продолжит исполнять эти обязанности до 23 октября.

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