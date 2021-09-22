Владимир Макей выступит на сессии Генассамблеи ООН

Владимир Макей выступит на сессии Генасcамблеи ООН. Фото: БЕЛТА

Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей с 21 по 28 сентября посещает Нью-Йорк для участия в 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Информация об этом была размещена на сайте МИД.

- Глава внешнеполитического ведомства выступить на общеполитической дискуссии 76-ой сессии Генассамблеи ОНН, Саммите ООН по продовольственным системам, а также примет участие в Министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН по теме противодействия односторонним мерам, - проинформировали в пресс-службе МИД.

И добавили, что у Владимира Макея запланированы двусторонние встречи с коллегами из Европы, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, а также с руководством ООН.

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