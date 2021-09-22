Кислород в больницы по завышенным ценам поставляли в Витебской области, выяснили в КГК

Районные больницы в Витебской области покупали кислород по ценам в разы выше, чем областные. Фото: МАКЕЕВ Иван.

В Витебской области КГК проанализировал, сколько медучреждения платят за товары, которые необходимы для больниц в условиях борьбы с ковидом. Так, в условиях пандемии больницы стали закупать намного больше кислорода. Оказалось, что небольшие районные больницы вынуждены, приобретая медицинский кислород, тратить в разы больше, чем крупные областные, рассказали в пресс-службе КГК Витебской области.

За полгода, с января по июнь 2021 года, только районные больницы области потратили на кислород почти 5 млн рублей. Кислород поставляют несколько производителей. В КГК выяснили, что для разных больниц цена на медицинский кислород сильно отличалась, фактически маленькие райбольницы иногда платили в разы дороже. Для областных же больниц цены на кислород в течение года снизились вдвое.

Чтобы решить проблему и рационально использовать деньги бюджета, КГК предложил областному управлению здравоохранения организовывать централизованные закупки кислорода для больниц и других товаров. Этот способ позволяет закупать все дешевле и законодательством при госзакупках разрешен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лук и яйца в Польше вдвое дороже, зато свинина дешевле на 7 рублей за кило: сравнили цены на продукты в Минске и Варшаве осенью 2021

С помощью белорусов Польши «Комсомолка» сравнила стоимость продуктовой корзины в двух странах и посчитала, в какой стране закупаться выгоднее. ПОДРОБНОСТИ.

В Гродненской области завышали цены на детское питание, хлеб и колбасу. Две торговые компании оштрафовали

Штрафные санкции составили более 70 тысяч рублей. ПОДРОБНОСТИ.

Гречка подорожала в 20 раз, макароны - в 6: посмотрели, как изменились цены на продукты в Минске за 12 лет

«Комсомолка» вооружилась акционной листовкой 12-летней давности и отправилась в один из столичных гипермаркетов сравнить цены на товары ноября 2009-го и августа 2021-го. ПОДРОБНОСТИ.