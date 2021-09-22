В «Белгоспищепроме» заверили, что дефицита сахара в Беларуси нет. Фото: pixabay.com

Председатель «Белгоспищепрома» Анатолий Бубен заявил, что дефицита сахара в Беларуси нет, а ситуацию на рынке можно оценить как стабильную. Об этом проинформировали на сайте концерна.

- Ситуацию на рынке сахара можно оценить как стабильную. Стоит отметить, что дефицита данной продукции нет. Наши ресурсы позволяют полностью обеспечить потребность внутреннего рынка в белом сахаре. На сегодняшний день запасы сахара на складах комбинатов составляют 12,7 тысяч тонн, в том числе фасованного в тару для реализации по торговым организациям – 725 тонн, - заверил Бубен.

По его словам, уже из нового урожая было произведено 12,8 тысяч тонн сахара.

- Суммарное суточное производство составляет три тысячи тонн. При запуске всех четырех заводов это уже будет, без малого, пять тысяч тонн в сутки. Если говорить о поставках сахара в торговые сети, то они осуществляются с учетом заявок потребителей, - отметил глава «Белгоспищепрома».

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