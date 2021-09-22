Министр труда и соцзащиты рассказала белорусам, какую часть пенсии они смогут передать по наследству

В Министерстве труда напомнили, какую часть пенсии белорусы могут передать по наследству. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Ирина Костевич 21 сентября объяснила, какую часть пенсии граждане Беларуси смогут передать по наследству. По словам министра труда и социальной защиты Беларуси, это те деньги, которые аккумулируются в качестве накопительной пенсии. Именно накопительная пенсия будет наследоваться, сказала министр, уточнив, что получить сумму, сформированную в качестве накопительной пенсии, наследники смогут «в случае, если это очень важно», передает телеканал СТВ.

В министерстве рассчитывают, что механизмы дополнительных пенсионных накоплений должны заинтересовать в первую очередь людей, кому осталось до пенсии сравнительно немного – от трех до десяти лет. Многие белорусы опасаются делать долгосрочные вложения, помня печальный опыт девяностых, объяснила министр. Период же от трех до десяти лет – сравнительно небольшой, прозрачный и понятный, сказала Ирина Костевич.

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