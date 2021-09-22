В Минске 22 сентября общественный транспорт станет бесплатным, но не для всех Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Минске в среду, 22 сентября, общественный транспорт станет бесплатным, но не для всех. «Минсктранс» присоединился к Европейской неделе мобильности, которая проходила с 16 по 22 сентября в столице, и завершит ее экологической акцией «День без автомобиля». Информация об этом опубликована на сайте предприятия.

- На основании решения Минского городского совета депутатов от 04.06.2021 №308 автомобилисты Минска смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте 22 сентября. Необходимо будет предъявить водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль, - прокомментировали в «Минсктрансе».

По информации агентства «Минск-Новости», 22 сентября в столице запланировано проведение массового велопробега, в котором примет участие руководство Мингорисполкома и администраций районов. Также состоится и электропробег.

Сообщается, что жителей столицы, которые утром проедут на экологическом транспорте возле нескольких объектов - Центральный ботанический сад, «Минск-Арена», универмаг «Беларусь», - будут угощать фруктами.

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