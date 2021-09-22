В четвертый раз: в Купаловском театре 7 октября состоится кастинг в новую труппу

В Купаловском театре 7 октября состоится кастинг в новую труппу. Фото: БЕЛТА

На сайте Купаловского театре появилась информация о том, что 7 октября, в четверг, состоится кастинг в новую труппу.

- В четверг, 7 октября, в 11 часов состоится кастинг артистов. К участию в отборе приглашаются все желающие в возрасте от 21 до 70 лет. Если вы талантливы и горите желанием работать на главной драматической сцене Беларуси, то мы вас ждем. Будем рады видеть вас в нашем дружном коллективе, - написано в сообщении.

В театре добавили, что заявки с резюме принимаются до 6 октября на почту info@kupalauski.by.

Напомним, что ранее в Купаловском театре уже состоялись три набора в новую труппу: первый – в ноябре 2020 года, второй – в январе, третий – в апреле.

В августе 2020 года из Купаловского театра уволились 58 человек. Заявление они написали после того, как стало известно, что генеральному директору Павлу Латушко не продлили контракт.

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