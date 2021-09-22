Президент Польши Дуда в выступлении на Генассамблее ООН поднял тему миграционного кризиса на границе с Беларусью. Фото: ТАСС

Президент Польши Анджей Дуда во вторник, 21 сентября, выступил на общеполитических дебатах 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во время выступления он поднял тему миграционного кризиса на границе с Беларусью. Об этом пишет агентство ТАСС.

По его словам, Польше приходится платить цену за ту поддержку, которую она оказывает в последние месяцы белорусским гражданам. Дуда заявил, что ответ от Беларуси на данную помощь – «невиданная гибридная атака на границе Польши, Литвы, Латвии – трех стран на восточном фланге НАТО и ЕС».

- Белорусские власти привозят в свою страну десятки тысяч граждан государств Ближнего Востока, которых заставляют пересекать границы, пытаясь спровоцировать искусственный гуманитарный кризис. Уверяю, что мы не отступим в данном кризисе, так как мы не согласны на инструментальный подход к мигрантам, на использование их сложного положения в качестве инструмента действий, которые направлены против безопасности наших границы. А мы их обязаны защищать, в том числе как страна Европейского союза, - подчеркнул Дуда.

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