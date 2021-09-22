В Гродно пропала 85-летняя женщина

Пожилая женщина ушла из дома в Гродно.

85-летнюю женщину ищут в Гродно. Пропавшую зовут Вера Игнатьевна Бритько, она живет на проспекте Янки Купалы. 20 сентября Вера Игнатьевна ушла из дома. Это произошло в период с двух до пяти часов дня. Куда она отправилась и где сейчас находится, неизвестно.

Вера Игнатьевна выглядит на 80-90 лет, это худощавая невысокая женщина – ее рост 155-160 см, у нее седые волосы средней длины.

Если вы видели пожилую женщину в черной куртке с красными вставками и цветном халате, которая может оказаться Верой Бритько, позвоните в Октябрьский РОВД в Гродно по телефону 8 (0152) 797805 или в милицию по телефону 102. Можно обращаться также в отряд быстрого реагирования на ЧС областной организации Красного Креста по телефонам 8 (0152) 743534, +375291660201 или +375 298820477.

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