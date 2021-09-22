Анджей Дуда рассказал, сколько белорусов получили работу и убежище в Польше. Фото: pixabay.com

Президент Польши Анджей Дуда 21 сентября выступил на 76-ой сессии Генассамблеи ООН. В своем выступлении он рассказал, что около 150 тысяч белорусов получили убежище и работу в Польше. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

- Как лидер страны я говорю о том, что около 150 тысяч белорусов получили убежище и работу в Польше. Не так давно я сказал нашим белорусским братьям, что их рады видеть и что Польша будет их домом до того момента, пока они будут считать это необходимым. И этих слов я твердо придерживаюсь, - подчеркнул Дуда.

Он также сказал о том, что в Беларуси на данный момент более 650 политзаключенных, отметил приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку, потребовал освободить Анджея Почобута и Анжелику Борис.

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