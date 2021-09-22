В Минске 22 сентября может ощущаться запах мазута. Узнали, с чем это связано

В Минске 22 сентября может ощущаться запах мазута. Фото: minskenergo.by

В «Минскэнерго» 22 сентября, в среду, предупредили о возможном появлении запаха мазута в столице. Причина – работы на Минской ТЭЦ-4. Информация об этом была опубликована на сайте организации.

- По причине начала отопительного периода планируется пополнение запаса мазута на Минской ТЭЦ-4. Мы хотели бы заранее принести извинения жителям близлежащих к теплоэлектростанции районов из-за возможного появления запаха мазута, - говорится в сообщении.

В организации проинформировали, что информация о завершении пополнения производственных запасов резервным видом топлива будет дополнительно размещена на сайте «Минскэнерго».

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