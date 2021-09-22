Белорусские пограничники сообщили об избитом гражданине Ирака, которого 21 сентября без сознания выбросили с польской стороны

Мужчину в коме обнаружили на белорусско-польской границе. ГПК сообщает, что в таком состоянии его выбросили с польской стороны. Фото: Госпогранкомитет.

Об избитом мужчине неславянской внешности, которого нашли без сознания на белорусско-польской границе, сообщил Госпогранкомитет Беларуси. По информации пограничников, на теле мужчины были следы, которые остаются после избиения. Это произошло в Свислочском районе, на территории, которую контролирует пограничная застава «Тушемля». С польской стороны силовики «невозмутимо наблюдали за происходящим», отмечается в сообщении.

Мигранта доставили на погранзаставу и вызвали медиков. Те определили, что мужчина в коме и сильно замерз – у него были симптомы переохлаждения. При нем был паспорт гражданина Ирака.

Оказалось, накануне иракец побывал в медучреждении Польши. При нем нашли отрицательный ПЦР-тест, сделанный в польской больнице и карту неотложной помощи. Там было написано, что мужчину нашли в дачном доме, он жаловался на боли в ноге, рвоту, кровоточащие раны от колючей проволоки. Польские медики зафиксировали у мигранта шоковое состояние и выдали ему обезболивающее лекарство, но не предложили госпитализацию.

Польские силовики выбросили больного человека на линии границы с Беларусью, говорится в сообщении ГПК. Сейчас иракец в Свислочской районной больнице, он пришел в сознание.

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