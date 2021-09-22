Президент Литвы Науседа обвинил Беларусь в создании миграционного кризиса и попросил помощи в ООН. Фото: © AFP / Scanpix

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник, 21 сентября, выступил на 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он призвал ООН помочь в разрешении кризиса с незаконной миграцией через границу. Науседа заявил, что наплыв мигрантов является гибридной атакой, передает агентство Интерфакс-Запад.

- На протяжении нескольких месяцев Литва реагирует на беспрецедентную гибридную атаку. Беларусь, которая искусственного создала и направила потоки нелегальной миграции, стремится показать политическое давление на Европейский союз. Литва подобные попытки разжигания розни пресекает и призывает ООН решить данный вопрос, - рассказал Науседа.

Он добавил, что все страны должны бороться с незаконной доставкой людей, а также разрушать модель деятельности нелегальных торговцев людьми.

- Нам нужны серьезные дискуссии о том, как не разрешать одной стране посредством незаконной миграции оказывать давление на другую страну. Мы должны четко заявить, что людей нельзя использовать как инструменты, - подчеркнул президент Литвы.

Напомним, что с начала 2021 года в Литву через границу с Беларусью незаконно попали более четырех тысяч мигрантов.

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