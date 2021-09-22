«Постоянно просил пить»: врач прокомментировал состояние избитого гражданина Ирака, который был найден на белорусско-польской границе

Врач прокомментировал состояние избитого гражданина Ирака, который был найден на белорусско-польской границе. Фото: скриншот с видео ГПК
Главный врач Свислочской центральной районной больницы Илья Турко рассказал о состоянии избитого гражданина Ирака, который был найден во вторник, 21 сентября, на белорусско-польской границе. Об этом пишет БелТА.
- Пациент к нам в больницу был доставлен во вторник, 21 сентября, в районе 19 часов. Он рассказал о том, что на протяжении трех дней пребывал без еды и питья. Он постоянно просил пить, очень много жидкости пил. Из расстройств здоровья он жаловался на боли в ноге, - прокомментировал главврач.
Турко добавил, что за состоянием ноги будут следить врачи.
- С ногой мы будем разбираться, смотреть, чтобы не пропустить ничего серьезного. Из повреждений у гражданина Ирака были обнаружены царапины на ногах. Они похожи на следы от колючей проволоки, - рассказал главный врач.
Напомним, что ранее на белорусско-польской границе обнаружили труп 39-летней гражданки Ирака.
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