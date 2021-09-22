В Орше поезд насмерть задавил рабочего, который чистил снег на путях. Будут судить его бригадира. Фото: СК Беларуси.

Эта история произошла днем 13 февраля на станции «Орша-Западная». Рабочие выполняли работы по чистке снега с железнодорожного полотна. В это время по пути шел дизель-поезд «Орша-Кричев». Машинист подавал звуковые сигналы рабочим и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось, сообщает СК Беларуси.

В результате наезда 39-летний мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия, второй рабочий получил множественные телесные повреждения и был госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

В отношении 36-летнего бригадира пути возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. В прокуратуре отметили, что решение о возбуждении уголовного дела принято после проведения проверки и изучения всех материалов в совокупности.

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