Жителя Осиповичей приговорили к двум годам «химии» за оскорбление милиционеров в интернете. Фото: Pexels

Жителя Осиповичей приговорили к двум годами «химии» в исправительном учреждении за неоднократное оскорбление представителей власти в интернете. Об этом пишет БелТА со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома.

От действий мужчины пострадали семь сотрудников районной милиции, в том числе и начальник РОВД. Как рассказали в управлении по Могилевской области ГУСБ, летом 2020 года молодой человек стал вести деструктивный Telegram-канал, где периодически публиковал посты с негативными отзывами о конкретных правоохранителях сотрудниках милиции.

– На суде 22-летний обвиняемый признал вину и раскаялся. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности, судим за незаконный оборот наркотиков и кражи, – сообщили в ведомстве.

Молодого человека также обязали выплатить сотрудникам милиции моральную компенсацию в размере 2,2 тысяч рублей. Деньги будут направлены в учебные заведения Осиповичского района.

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