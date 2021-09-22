Американские ученые предложили использовать для лечения COVID-19 давно известное лекарство, которое борется с подагрой

Для лечения ковида на ранних стадиях медики предлагают использовать лекарство от подагры. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Давно известное лекарство от подагры оказалось эффективным и для борьбы с ковидом. Об этом пишет Медицина и Наука со ссылкой на Daily Mail. Речь идет о пробенециде. Оказалось, он умеет подавлять репликацию (то есть размножение) вируса и предотвращать заражение человека, который оказался под воздействием вируса.

Пробенецид уже несколько десятилетий используется для лечения болей в суставах, которые мучают людей с подагрой.

Исследователи считают, что пробенецид можно попробовать и для борьбы с другими вирусами, например, с вирусом гриппа и ему подобными. Использовать пробенецид можно на раннем этапе заболевания, пока ковид не перешел в серьезную стадию. Плюсом медики считают то, что у препарата мало побочных эффектов, он относительно безопасен.

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