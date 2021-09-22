Минчанин собирался сделать «коктейли Молотова», в итоге получил четыре года колонии строгого режима. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как сообщает Генпрокуратура Беларуси, мужчина хотел изготовить «коктейли Молотова» для участия в массовых беспорядках, но был задержан правоохранителями. Также он принимал активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. В итоге - 4 года колонии усиленного режима.

Минчанину, имя и возраст которого не называется, инкриминируется активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, приготовление к участию в массовых беспорядках и незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ. По версии следствия, ночью 10 августа вместе с другими людьми он шел про проезжей части в районе «Пушкинской», «блокировал и преграждал путь транспорту, публично выкрикивал лозунги, на законные требования сотрудников правоохранительных органов не реагировал». Такие действия повлекли нарушение работы транспорта, в том числе принадлежащего КТУП «Минсктранс».

- Он же 12 августа 2020 года в Минске вступил в преступный сговор с иными гражданами – разработал план действий по нарушению общественного порядка, применению способов защиты и уклонению от преследования и задержания сотрудниками милиции, сообщает Генпрокуратура. А еще он купил канистру с бензином, пластиковую бутылку, семь стеклянных бутылок и зажигалку, которые впоследствии хотел использовать для изготовления «коктейлей Молотова», но был задержан правоохранителями.

В итоге – суд и лишение свободы на 4 года с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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