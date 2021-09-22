Порядок проведения кислородной терапии утвержден Минздравом
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Инструкция о порядке подачи кислорода пациенту с помощью назальных канюль или кислородной маски утверждена Минздравом 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Соответствующий приказ №1141 от 21 сентября 2021 года опубликован на сайте Минздрава.
– Документ определяет порядок проведения кислородной терапии пациентам клинических отделений больничных организаций и скорой медицинской помощи, – сообщили в ведомстве.
Там также отметили, что кислородную терапию пациентам могут проводить только медработники со средним специальным медицинским образованием, а также врачи-специалисты.
При кислородной терапии используют кислород при оказании медицинской помощи пациентам с различными формами хронической и острой дыхательной недостаточности.
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