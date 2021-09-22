Вильнюс предлагает беженцам просить убежища в посольстве Литвы в Минске, а не на границе.

Мигранты смогут подавать прошения об убежище в посольстве Литвы в Минске. Такая возможность предусмотрена в указе, который подписал и.о. главы МИД министр обороны Арвидас Анушаушкас, сообщает литовский портал DELFI. Сейчас мигранты, которые пытаются перейти белорусско-литовскую границу, могут просить убежище только в пунктах пропуска на границе. После принятых в литовском законодательстве поправок, мигранты могут обратиться с прошением об убежище в посольство Литвы в Минске.

Ранее вице-министр внутренних дел Арнолдас Абрамавичюс заявлял, что разворачиваемые на границе нелегальные мигранты ни разу не подавали прошения об убежище на КПП, поскольку у них нет паспортов. По этой же причине белорусские пограничники не пропускают их через свои пункты. Интересно, что по требованию МИД Беларуси с июля дипломатическое присутствие Литвы в нашей стране было сокращено до минимума. В литовском посольстве остался один консул и три административно-технических сотрудника.

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