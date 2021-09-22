В Гомельской области Госстандарт обнаружил в консервах из птицы ДНК свиньи Фото: Юлия Хвощ

Специалисты Госстандарта по Гомельской области обнаружили в составе двух мясных консервов российского производства ДНК животного, не указанного на маркировке состава. Об этом сообщили в Гомельской областной инспекции Госстандарта.

В продаже были обнаружены жестяные банки с паштетом – «Паштет печеночный. Индейка» и «Паштет печеночный гусиный» производителя ООО «Наро-Фоминский консервный завод».

– Потребитель, ориентируясь при покупке этих консервов по названию и изображению на маркировке, уверен, что паштет изготовлен из печени и мяса индейки и гуся. При этом в маркировке состава продукта один из ингредиентов (мозги) указан без принадлежности к конкретному виду птицы или животного, – сообщили в инспекции.

На этикетках консервов изображены индейка и гусь соответственно, однако в составе продукции в результате проверки выявлено ДНК свиньи. А вот ДНК индейки в «Паштете печеночном. Индейка» не обнаружено.

По словам специалистов, производитель умышленно придал товару не соответствующий внешний вид, чтобы ввести потребителя в заблуждение.

Госстандарт запретил ввоз и обращение названых мясорастительных консервов в Беларуси с 24 сентября.

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