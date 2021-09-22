В Бресте парень поссорился с женой и поджег ее пустую квартиру: приговор 5 лет колонии строгого режима

В Бресте парень поссорился с женой и поджог ее пустую квартиру: приговор 5 лет колонии строгого режима. Фото: obltv.ru, носит иллюстративный характер.

- Как установлено в ходе судебного следствия, нетрезвый 31-летний ранее судимый брестчанин 15 июня 2021 года, находясь по месту своего жительства в Бресте, на почве конфликта с супругой решил поджечь квартиру. Когда дома никого не было, он облил пол и мебель бензином, поджег все и покинул жилище, - сообщает служба информации прокуратуры Брестской области. Квартиру потушили пожарные. В результате насчитали ущерба на 5600 рублей.

Потом был суд. На основании статьи «Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества» брестчанину вынесли приговор: 5 лет колонии строгого режима. А возмещение ущерба будет рассматриваться отдельно в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вильнюс предлагает беженцам просить убежища в посольстве Литвы в Минске, а не на границе. Правда, в посольстве сейчас всего один консул и три административно-технических сотрудника

Минчанин собирался сделать «коктейли Молотова», в итоге получил четыре года колонии строгого режима. Осужден очередной участник августовских протестов в Минске

В Орше поезд насмерть задавил рабочего, который чистил снег на путях. Будут судить его бригадира. Бригадиру светит до пяти лет тюрьмы

Из-за неурожая картофеля в 2021 году белорусов ждет дефицит чипсов. По крайней мере одна крупная компания-производитель популярной в Беларуси закуски заявила о нехватке сырья

Потеплеет: синоптики рассказали о погоде в Беларуси на 23 сентября. По информации синоптиков, погоду в стране будет определять неустойчивая воздушная масса

«Постоянно просил пить»: врач прокомментировал состояние избитого гражданина Ирака, который был найден на белорусско-польской границе. Главврач Свислочской больницы добавил, что гражданин Ирака был доставлен с границы в районе 19 часов 21 сентября [видео]