Доллар и евро снова подорожали: курсы валют в Беларуси на 22 сентября

Курсы валют в Беларуси на 22 сентября Фото: Инна КОРСАК

Доллар США, евро и российский рубль подорожали на торгах в среду, 22 сентября, информация об этом размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Как следует из данных, приведенных БВФБ, доллар США вырос на 0,0019 рублей, евро подорожал на 0,0053 рубля, курс российского рубля вырос на 0,0216 белорусских рублей.

Таким образом, в начале торгов 22 сентября на бирже установлены следующие курсы: доллар США – 2,5049 рубля, евро – 2,9394 рубля, 100 российских рублей – 3,4384 белорусских рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нацбанк изучает возможность введения цифрового белорусского рубля

Как правило, перед введением цифровой валюты центральные банки проходят очень долгий путь (подробности).

В Беларуси с 9 июля начнут действовать новые правила обмена валют. Вот что изменится

Новый порядок обменных операций был прописан в соответствующей «Инструкции о проведении валютных операций» (подробности).

Министр труда и соцзащиты рассказала белорусам, какую часть пенсии они смогут передать по наследству

Наследоваться будет та сумма, которая сформируется в качестве накопительной пенсии, но есть нюанс (подробности).