Под Хабаровском исчез самолет Ан-26 с шестью людьми на борту. Ведутся поиски.

В Хабаровском крае начались поиски самолета-лаборатории Ан-26, который пропал с радаров во время полета, сообщают российские СМИ. На борту самолета находилось шесть человек: пилоты и технические специалисты. Самолет принадлежит компании «Летные проверки и системы».

По словам очевидцев, борт разбился в Большехехцирском заповеднике. Один из наблюдавших сообщил изданию «112»:

- Около 7 вечера местного времени, этот Ан-26 пронесся на бреющем полете прямо над домом моим, на очень низкой высоте в сторону Тополево. Настолько низко шел, что мог вышки связи задеть. Я еще подумал, нельзя так летать, разобьется. Позвонил 112.

Сообщается, что Ан-26 занимался проверкой наземных средств связи и радиолокационного оборудования. Самолет принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Компания проводит летные проверки наземных средств связи.

Такие самолеты эксплуатируются в и Беларуси. Серьезная авария с таким самолетом была под Минском в 1983 году – он совершил жесткую посадку. К счастью, тогда никто не погиб.

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