Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 сентября 2021 года: рекордное число суточных заболевших и смертей. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

За сутки в Беларуси зарегистрированы - 1989 пациентов с COVID-19, сообщает Минздрав. Это абсолютный рекорд за всю историю пандемии. Выписаны из больниц за сутки 1490 пациентов. А всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 522.275 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 507.413 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4.041 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией. Это значит, что за сутки умерли 13 человек – это снова рекорд.

Также сообщается о количестве выполненных тестов: 30.939 штук. Всего в стране проведено 8.269.853 теста.

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