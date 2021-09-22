Минздрав приостановил профилактические медосмотры в поликлиниках
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Министерство здравоохранения Беларуси временно отменило профилактические медосмотры в поликлиниках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Проведение профилактических медосмотров приостанавливается до стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Соответствующий приказ №1141 от 21 сентября 2021 года опубликован на сайте Минздрава.
– Попасть в поликлинику теперь можно только с признаками заболевания – ОРИ, коронавируса, а также для получения экстренной и неотложной помощи, – сообщили в пресс-службе.
Исключение составляют обязательные медицинские осмотры и внеочередные медосмотры работающих.
Больницы могут решать вопрос о плановой госпитализации самостоятельно с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации и своих возможностей.
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