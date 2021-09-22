25 сентября белорусские школьники покажут свои проекты в прямом эфире молодежной конференции TEDxYouth@Minsk.

25 сентября состоится интеллектуальная конференция для молодежи TEDxYouth@Minsk. В этом году она пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться в прямом эфире на сайте проекта «Першыя» generation.a1.by. В финал вышли 10 старшеклассников и первокурсников из разных регионов Беларуси – они представят свои идеи и проекты в сфере технологий, экологии, урбанистики, инклюзии и культуры. “Комсомолка” посмотрела, что именно они покажут.

Анна Груша из Минска уверена, что всю нашу деятельность нужно воспринимать как безграничное поле игр, так как именно они помогают сделать любой процесс простым и интересным. И предлагает сыграть с ней тем, кто считает экологию чем-то сложным и «не своим».

Дмитрий Грибовский из Борисова знает, как заинтересовать подростков чтением и с помощью соцсетей почувствовать связь с литературой, героями произведений и другими читателями.

Анастасия Домнич из деревни Дерковщина Глубокского района нашла оригинальный способ изучения истории – через приготовление традиционных блюд. И взялась за организацию мини-пекарни, где будут использовать и сохранять древние рецепты.

Минчанка Дарья Каминская поделиться своим способом легко и весело учить стихи из школьной программы.

Софья Лагуткова из Гомеля предложила идею перерабатывать одноразовые маски так, чтобы не вредить ни окружающей среде, ни самим людям.

Мария Потапова из Полоцка предлагает познакомиться со способами разработки тактильных картин, чтобы организовать выставки в белорусских городах и показать невидящим посетителям знаменитые художественные произведения.

Иван Пуховский из Черикова считает, что в креативном пространстве значительно проще воспитать креативного человека. Например, обучение в классах с живыми стенами будет более комфортным и к тому же более подходящим для проведения уроков биологии, экологии и даже программирования.

Никита Русецкий из Витебска познакомит со своим проектом NESEKRET, который поможет школьникам и педагогам сделать более разнообразным учебный процесс и тем самым повысить его эффективность.

Анна Семенова из Минска вместе с командой создала проект Accessia, чтобы любой человек с помощью современных технологий, а также тестов, выполненных пользователем, искал сферу, в которой сможет максимально реализовать свой потенциал.

Валерия Цебрук из Пружан расскажет, как рисование помогает социализации и психоэмоциональному развитию детей с особенностями.

Прямая бесплатная трансляция конференции TEDxYouth@Minsk начнется 25 сентября в 13:00. Присоединиться к эфиру можно на сайте проекта generation.a1.by

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