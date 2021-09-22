Сушеного кальмара и семь видов вкусняшек запретят продавать в Беларуси. Фото: Госстандарт
Госстандартом выявлены несоответствия в составе рыбной продукции и ряде кондитерских изделий, информация об этом появилась в Telegram-канале «Безопасность и качество».
Так, в двух видах глазированного печенья компании Alterini Choco Pie были выявлены запрещенные пищевые добавки, о наличии которых в составе не было заявлено на маркировке.
«Королевский кальмар» сушеный соломка содержит в составе недопустимую пищевую добавку сорбиновой кислоты в количестве 166,5 мг/кг.
В состав воздушного зефира «Спагетти» входит синтетический краситель, который может оказывать негативное влияние на активность и внимание. О его наличии также забыл предупредить производитель.
Среди кондитерских изделий под запрет попали печенье сдобное «Купеческий подарок» и печенье затяжное «Мария» – в их состав входят красители и вещества, о которых не сообщается на упаковке.
Крекер «Фермерский» (с солью) и крекер «Нежный маг» также исчезнут с полок белорусских магазинов – в этих изделиях были обнаружены недопустимые пищевые добавки.
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